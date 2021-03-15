Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян призвал Пашиняна уйти в отставку и покинуть страну

Никол Пашинян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что в интересах республики находится немедленная отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна с правовыми гарантиями его неприкосновенности и, возможно, временной эмиграцией.

Как отметил экс-президент Армении нынешний премьер страны «руководствуется не заботой об укреплении государства, а нескрываемой одержимостью сохранения власти любой ценой».

«Единственный выход, исходящий из интересов государства, народа и лично премьер-министра, на мой взгляд, - это его немедленная и добровольная отставка с предоставлением Национальным Собранием правовых гарантий его неприкосновенности, и, пусть временным, убежищем за рубежом», - говорится в заявлении политика, размещенном на онлайн-ресурсе ilur.am.

По его слова, в таком случае обязанности главы правительства должны быть возложены на беспартийного вице-премьера, который может обеспечить справедливые выборы своей нейтральной позицией.

Напомним, протестные акции в Армении усилились после того, как отставки Пашиняна и всего правительства страны потребовали Вооруженные силы республики, заявив, что кабмин больше не может «принимать адекватные решения». В ответ премьер-министр сообщил об отставке главы Генштаба ВС.