На Украине опровергли сообщение о новом штамме коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан назвал недостоверной информацию о выявлении на Украине нового штамма коронавирусной инфекции.

По его словам, журналисты, вероятно напутали, когда он говорил о британском и южноамериканском штамме коронавируса

«Нет, это неправда. Никакого нового штамма нет. По всей вероятности, «новость» появилась после того, как я рассказывал журналистам, как «британский» штамм пошел от южноафриканского. В итоге просто напутали», - приводит слова главы Госпотребслужбы издания «Страна.ua».

Как писал сайт kp.ru, ранее издание «Вести» со ссылкой на Рубана сообщило, что украинские Ученые передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) информацию о возможно новом штамме коронавирусной инфекции, который обнаружили в Ивано-Франковской области. Так называемый «Комбовирус» имеет признаки британского штамма, однако со своими особенностями.