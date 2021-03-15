Иракская авиабаза с военными США подверглась ракетному обстрелу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 15 марта, иракская авиабаза Балад, на которой размещены американские войска, подверглась ракетному обстрелу. В результате атаки никто не пострадал, поскольку все взрывы прогремели на пустыре.

Как передает телеканал Al Sumaria, по предварительным данным, по меньшей мере пять ракет типа «Катюша» упали на окраине базы, расположенной в провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада.

Мониторинговый портал Aurora Intel сообщает, что в общей сложности по базе могли выпустить семь ракет, две из которых приземлились в непосредственной близости от Балада, одна упала на периметре. Данные о других четырех ракетах пока остаются неподтвержденными. Предположительно, один из снарядов мог попасть в дом, который расположен в поселении неподалеку от авиабазы.

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Вооруженные силы страны готовы при необходимости дать «симметричный ответ» на атаку боевиков, которые в начале марта обстреляли ракетами используемую американскими военными авиабазу Айн-эль-Асад на западе Ирака.