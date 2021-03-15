ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 391 тысячи человек

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 119,6 миллиона Фото: REUTERS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 391 тысячи и превысило 119,6 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер понедельника, 15 марта 2021 года, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 119 603761 случай заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 2 649722 человека. За прошедший день выявлен 391231 новый инфицированный, умерли 7110 больных.

Большинство случаев заражения (свыше 42%) за прошедший день – 166223 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке. На втором месте Европа (141755 новых случаев), третью строчку занимает Восточное Средиземноморье, где число инфицированных за сутки возросло на 37128 человек.

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