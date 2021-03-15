Партия Тимошенко готова войти в коалицию с фракцией Зеленского

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший украинский премьер, а ныне лидер партии «Батькивщина» и депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила, что ради «возрождения величия Украины» ее политическая сила готова войти в коалицию с президентской фракцией «Слуга народа». Однако партия Зеленского, у которой в парламенте однопартийное большинство, договариваться с ними не спешит.

«Могу сказать, что определенное время переговоры шли. Я могу сказать, что мое предложение ради того, чтобы спасти ситуацию, остается у них на столе. Но это их решение, продолжать ли этот хаос и безумие, ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины. Я думаю, что активных переговоров нет», - сказала Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».

По ее словам, она сама и вся команда партии «Батькивщина» готовы помочь нынешним киевским властям «собрать страну из этих осколков», в которые они ее превратили.

Тимошенко призвала партию Зеленского «делать сильное национальное правительство» и «прекратить слушать советы, которые нас дальше толкают к ликвидации нашей экономики», «делать сильную политику», принимать «сильные решения» и «действовать немедленно».

«Если президент готов изменить стратегию управления страной с такого внешнего, бессмысленного управления против интересов украинцев на национальную политику, которая будет поднимать целые сферы, я готова стать рядом с вами и разделить ответственность, вся моя команда готова быть рядом», - заключила Тимошенко.

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