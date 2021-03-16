Словения и Кипр приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти еще двух стран в качестве меры предосторожности приняли решение временно приостановить вакцинацию населения против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об отказе от этой вакцины до окончания расследования заявили Словения и Кипр.

Так, министр здравоохранения Словении Янез Поклукар сказал, что «из-за многочисленных сомнений в отношении вакцины AstraZeneca мы попросили группу экспертов еще раз пересмотреть все детали», и специалисты заявили, «что профессиональных возражений по поводу продолжения вакцинации не было».

«Тем не менее в качестве меры предосторожности временно приостановим вакцинацию AstrаZeneca. По крайней мере, до окончательного решения ЕМА», - приводит его слова пресс-служба кабмина в Twitter.

Примерно такое же заявление сделал кипрский Минздрав, отметив, что плановые прививки вакцинами Moderna и Pfizer/BioNTech не отменяются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, многие европейские страны, в том числе Германия, Франция, Дания, Норвегия, Исландия, Италия и другие отказались от вакцинации препаратом AstraZeneca из-за смерти двух привившихся в Дании и трех случаев выявления тромбов у медиков в Норвегии. Связь с прививкой выясняется, проводится расследование. Между тем, представители компании утверждают, что их вакцина совершенно безопасна.

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