Апелляционный суд в США решил, что росиянка Осипова должна вернуть своих детей из России в Штаты

Богдана Осипова с детьми Фото: Личный архив

В понедельник, 15 марта, апелляционный суд в США отменил принятое им же месяц назад решение, позволявшее россиянке Богдане Осиповой временно не перевозить из России в Канзас своих троих детей.

В нынешнем постановлении суда говорится, что ей не удалось доказать право на отсрочку до завершения рассмотрения апелляции, поэтому нашей соотечественнице отказано в ходатайстве, а сама отсрочка отменяется. Если же Осипова не вернет детей в Штаты, ей снова грозит тюрьма, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, россиянку приговорили к семи годам заключения за «похищение» собственного ребенка и «вымогательство международного масштаба», но в тюрьме она провела только три. Одним из условий досрочного освобождения было возвращение детей на территорию США, но так как женщина утверждала, что пока не может этого сделать, ей дали отсрочку. При этом она должна была до 22 февраля представить суду доказательства того, что «предприняла добросовестные попытки» для возвращения детей в США.

Напомним, Богдана Осипова 15 лет назад приехала в США по студенческой программе. Там вышла замуж, получила американское гражданство и родила сына, но вскоре брак распался. В 2013-м она вышла замуж второй раз за отставного военнослужащего Брайана Мобли, родила от него еще двух дочерей. Младшую девочку Богдана рожала в родном Калининграде, куда на время уехала со всеми детьми, а супруг счел это «похищением» их общих младших дочерей и подал на жену в суд.

Когда Осипова вернулась в Канзас, ее арестовали, а потом приговорили к семи годам лишения свободы за то, что вывезла детей за пределы США и пыталась требовать с мужа-американца алименты.