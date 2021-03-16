Глава Минздрава Украины считает вакцину AstraZeneca безопасной

Глава Минздрава Украины Максим Степанов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минздрава Украины Максим Степанов считает вакцину AstraZeneca безопасной, а страны, которые приостановили вакцинацию населения этим препаратом, по его мнению, просто перестраховываются в ожидании результатов расследования Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

«Я не вижу никаких проблем, не о чем говорить», - заявил украинский министр здравоохранения в эфире телеканала ICTV, когда его спросили, может ли вакцина AstraZeneca угрожать жизни и здоровью людей.

В качестве доказательства безопасности «АстраЗенеки» Максим Степанов сообщил, что именно этим препаратом привились от коронавируса его родители.

«Я человек, который сделал прививку этой вакциной своим маме и папе. Какое еще нужно подтверждение того, что эта вакцина является абсолютно безопасной?» - заявил чиновник.

По его словам, власти стран, где приостановлено применение препарата британско-шведской компании, «хотят четко понять, что нет связи между тромбозом и этой вакциной».

Ранее сообщалось, что на Украине останавливать вакцинацию из-за возможных негативных последствий прививок не собираются. Между тем, граждан Незалежной прививают против COVID-19 не AstraZeneca, а произведенным в Индии препаратом Covieshield/AstraZeneca, который бывший президент страны Петр Порошенко назвал «го**ом». По его словам, именно поэтому украинцы отказываются от прививок.

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