Канадцы начали отказываться от прививок вакциной AstraZeneca

В Канаде зафиксировали первые случаи отказа населения от вакцины компании AstraZeneca Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канадцы начали отказываться вакцинироваться против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Первые случаи отказа людей от прививок этой вакциной зафиксированы в Монреале (провинция Квебек, передает телеканал CTV. Эту информацию каналу подтвердили в правительстве региона, из других канадских провинций подобных сообщений пока не поступало.

Между тем, премьер-министр страны Джастин Трюдо на днях уверял сограждан в безопасности вакцины AstraZeneca. Глава правительства также призвал канадцев не отказываться от этого препарата, поскольку он был одобрен для использования канадским Минздравом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, многие европейские страны, в том числе Германия, Франция, Дания, Норвегия, Исландия, Италия и другие отказались от вакцинации препаратом AstraZeneca из-за сообщений о случаях смерти привившихся пациентов и выявления тромбов. Связь с прививкой выясняется, проводится расследование. Между тем, представители компании утверждают, что их вакцина совершенно безопасна.

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Германия, Франция, Италия и многие другие пожалели, что поспешно сертифицировали препарат (подробности).