КНДР посоветовала США не делать того, что может заставить их плохо спать»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и его младшая сестра Ким Ё Чжон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон посоветовала новой президентской администрации США не делать того, что может лишить Вашингтон «спокойного сна».

Так она прокомментировала очередные совместные военные учения Южной Кореи и США, предупредив о последствиях. В частности, сестра главы КНДР заявила, что Пхеньян будет внимательно следить за действиями Сеула, а также пригрозила ликвидацией всех ведомств, отвечающих за контакты двух Корей. Кроме того, Ким Ё Чжон заявила, что ее страна может аннулировать межкорейское военное соглашение, заключенное в 2018 году, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Советую новой администрации США, которая из-за океана изо всех сил старается, чтобы на нашей территории запахло порохом. Если они хотят спокойно спать в ближайшие четыре года, то лучше с самого начала не делать невпопад того, что может заставить их плохо спать», - заключила Ким Ё Чжон.