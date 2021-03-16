Украинский журналист назвал "вопросом жизни и смерти" ситуацию с заводом "Мотор Сич"

В конце января Киев ввел санкции против акционеров "Мотор Сич" Фото: REUTERS

В украинском журнале "Главред" вышла публикация о ситуации с заводом "Мотор Сич". Автор статьи назвал риск потери завода "вопросом жизни и смерти".

В материале также сказано, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял верное решение о национализации завода, поскольку завод значим для обороноспособоности Украины и должен принадлежать правительству Украины.

- Выбирая между подрывом обороноспособности Украины и выплатой компенсации, решение очевидно: лучше заплатить 2 миллиарда долларов, чем потерять предприятие совсем, - отметил украинский журналист.

При этом автор считает, что на решение Киева о дальнейшей судьбе стратегически важного для Украины предприятия мог повлиять Вашингтон.

- Следует признать, что данное решение о возвращении "Мотор Сич" в собственность государства было принято не потому, что наша власть вдруг стала защищать интересы Украины, а потому что таким было пожелание США. Однако в данном случае интересы Штатов и Украины совпали. Хотя ни Соединенным Штатам, ни Европе невыгодно, чтобы мы все эти товары производили сами. Они заинтересованы, чтобы Украина все покупала у них, - отметил также автор статьи и добавил, что при участии США в принятии решения власти страны должны также участвовать в выплате компенсаций пострадавшим от решения СНБО инвесторам.

В своей статье журналист призвал украинцев мыслить стратегически и помнить о ценности завода для повышения обороноспособности страны.