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Общество16 марта 2021 9:37

Вячеслав Володин предложил рассчитывать льготную ипотечную ставку по среднему доходу в регионе

Спикер Госдумы сообщил, что благодаря программе улучшить свои жилищные условия смогли более двух миллионов россиян
Ася КУЗНЕЦОВА
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Володин отметил, что за счет льготой ипотеки под 6,5 процента удалось улучшить жилищные условия более чем двум миллионам человек

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Льготную ставку по ипотеке следует устанавливать в зависимости от среднедушевого дохода в регионе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он также отметил, что благодаря льготной ипотеке под 6,5% более двух миллионов россиян смогли улучшить жилищные условия. Программа также помогла восстановиться строительной отрасли после кризисного периода во время пандемии коронавируса.

- В 2020 году в 61 регионе восстановился спрос на недвижимость. Сейчас правильно было бы рассмотреть этот вопрос с учетом размеров доходов жителей регионов, - отметил Вячеслав Володин.