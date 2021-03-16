В России зарегистрировали тест-системы для определения новых штаммов коронавируса

Михаил Мурашко рассказал, что каждая ампула российской вакцины от коронавируса проходит многоступенчатую проверку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России уже зарегистрирована тест-система для выявления новых штаммов коронавируса, в том числе "британского", сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

- Сегодня зарегистрирована тест-система для ряда штаммов коронавируса, в том числе английского, - заявил глава Минздрава на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Михаил Мурашко также отметил, что качество вакцин в России находится под беспрецедентно высоким контролем, а каждая ампула препарата проходит несколько уровней проверки.