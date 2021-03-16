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Коронавирус Covid-1916 марта 2021 10:10

В России зарегистрировали тест-системы для определения новых штаммов коронавируса

Михаил Мурашко отметил "беспрецедентно высокий уровень" контроля качества вакцин в стране
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Мурашко рассказал, что каждая ампула российской вакцины от коронавируса проходит многоступенчатую проверку

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России уже зарегистрирована тест-система для выявления новых штаммов коронавируса, в том числе "британского", сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

- Сегодня зарегистрирована тест-система для ряда штаммов коронавируса, в том числе английского, - заявил глава Минздрава на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Михаил Мурашко также отметил, что качество вакцин в России находится под беспрецедентно высоким контролем, а каждая ампула препарата проходит несколько уровней проверки.