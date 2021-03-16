Минздрав: цены на лекарства в 2020 году выросли на 4,9%

В Минздраве оценили ситуацию с ростом цен на жизненно важные лекарства Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что цены на жизненно важные лекарства в 2020 году увеличились на 4,9%. Об этом он заявил на расширенном заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

- Хочу несколько слов сказать о регулировании цен на жизненно важные лекарственные препараты. В 2020 году цена на них возросла на 4,9%, — приводит слова Мурашко РИА Новости.

Министр здравоохранения добавил, что в нерегулируемом сегменте рост цен составил фактически 8%.

Ранее член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко объяснил рост цен на лекарства в России. Он сообщил, что рост цен связан с изменением цены иностранной валюты, так как все технологические линии, как правило, импортного производства. Поэтому производители закладывают в стоимость лекарств обслуживание иностранных технологических линий, так как платят за это валютой.