Ученые причислили полных людей к суперраспространителям коронавируса

Ученые назвали людей с лишним весом суперраспространителями коронавируса Фото: Борис КУДРЯВОВ

Исследователи из Массачусетского технологического университета и Гарварда назвали людей с лишним весом суперраспостранителями коронавирусной инфекции.

Ученые опубликовали исследование, в котором выяснили, что полные или пожилые люди выделяют больше всего респираторных капель, содержащих частицы вируса. Они выяснили, что на 18% людей приходилось 80% выдыхаемого биоаэрозоля.

Специалисты связывают это с тем, что у пожилых и полных людей при заражении коронавирусом слизистая повреждается в более сильной форме. Кроме того, на скорость распространения влияет и тяжесть течения болезни. Человек может стать суперраспространителем при серьезном повреждении легких.

Ранее ученые составили портрет суперраспространителя коронавируса. Помимо физических, специалисты выделили психологические особенности человека. Это может быть общительный и стремящийся посещать людные места человек.