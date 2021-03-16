Россияне готовы ежемесячно платить по кредиту не более 5 тысяч рублей

Жители России назвали комфортный размер ежемесячной платы по кредиту Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По мнению 39% россиян, комфортный ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать пяти тысяч рублей. Об этом стало известно по итогам исследования банка "Открытие".

38% опрошенных готовы платить от пяти до 15 тысяч рублей, 17 % — от 15 до 25 тысяч рублей, и только 6 % — более 25 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

44% россиян считают, что в текущих экономических условиях лучше всего копить, а не брать кредиты. Обратного мнения по этому вопросу придерживается примерно треть респондентов. Еще 26% опрошенных считают, что нужно совсем отказаться от крупных приобретений.

Почти половина россиян планирует воспользоваться банковскими услугами в 2021 году. Из них 15% хочет взять жилье в ипотеку, 12 % — кредит на автомобиль, 18 % — оформить потребительский кредит.

Ранее опрос показал, что россияне копят на ипотеку от двух до четырех лет. Однако увеличилась доля тех, кто копит пять лет и более (32% в 2021 против 29% в 2020), и уменьшилась тех, у кого получалось набрать необходимую сумму за год (15% vs 17%).