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Коронавирус Covid-1916 марта 2021 11:37

В России выявлено 9 тысяч новых заражённых коронавирусом

За сутки выздоровели 10 тысяч пациентов
Ася КУЗНЕЦОВА
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За последние сутки в России выявлено 9 393 новых случая коронавируса в 85 регионах

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки зафиксировали 9 393 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в стране за время пандемии коронавируса превысило отметку в 4,4 миллиона человек.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что среди новых заражённых у 10,9% не было никаких симптомов коронавируса. За прошедшие сутки заболевшие выявлены во всех 85 регионах России.

Регионами с наибольшим числом новых случаев заражения стали Москва (1 533 человека), Санкт-Петербург (916 человек) и Московская область (565 человек).

Меньше всего новых заболевший зарегистрировано в Республике Алтай (два человека), в Ненецком и Чукотском автономных округах - в этих регионах выявлено по одному новому заболевшему.

За сутки от заражения коронавирусом умерли 443 человека, а за всё время пандемии скончались 92 937 человек.

Врачи в России вылечили от коронавируса уже 4 014 220 человек. Число выздоровевших увеличилось на 10 644 за минувшие сутки.