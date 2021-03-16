В России выявлено 9 тысяч новых заражённых коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 9 393 новых случая коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки зафиксировали 9 393 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в стране за время пандемии коронавируса превысило отметку в 4,4 миллиона человек.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что среди новых заражённых у 10,9% не было никаких симптомов коронавируса. За прошедшие сутки заболевшие выявлены во всех 85 регионах России.

Регионами с наибольшим числом новых случаев заражения стали Москва (1 533 человека), Санкт-Петербург (916 человек) и Московская область (565 человек).

Меньше всего новых заболевший зарегистрировано в Республике Алтай (два человека), в Ненецком и Чукотском автономных округах - в этих регионах выявлено по одному новому заболевшему.

За сутки от заражения коронавирусом умерли 443 человека, а за всё время пандемии скончались 92 937 человек.

Врачи в России вылечили от коронавируса уже 4 014 220 человек. Число выздоровевших увеличилось на 10 644 за минувшие сутки.