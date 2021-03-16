79% родителей в России признались, что отслеживают время пребывания ребенка в сети

Опрос показал, сколько родителей контролируют время пребывания детей в интернете Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большинство родителей в России стараются контролировать время пребывания ребенка в сети. Об этом говорят результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Аналитики установили, что, как правило, беспокойство родителей по поводу того, как долго ребенок «сидит» в интернете, связано с возрастом их детей. Так, подавляющее большинство — 79% респондентов — отслеживают время проведенное в сети детей от 7 до 10 лет, передает RT.

При этом, чем старше становится ребенок, тем меньше родственники следят за его времяпровождением. К примеру, детей в возрасте от 11 до 14 лет контролирует 61% родителей, а подростков 15-17 лет – только 38%.

При этом аналитики отмечают, что за детьми до 14 лет, как правило, следят оба родителя, а вот за тинэйджерами матери приглядывают чаще отцов – 44% против 33%.

Напомним, с 1 февраля в России вступила в силу новая редакция закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Чтобы прекратить распространение опасных интернет-челленджей, в Госдуме утвердили новые требования к соцсетям, согласно которым администрация сама должна будет выявлять и блокировать опасный контент, передает телеканал «360».