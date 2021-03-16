Второй в 2021 году конкурс Фонда президентских грантов собрал рекордное число заявок

Самыми популярными направлениями среди претендентов на гранты стали охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни. В это сфере НКО представили 2336 проектов Фото: Сергей КУРОЧКИН

Второй в этом году конкурс Фонда президентских грантов стал рекордным по числу заявок, присланных на него некоммерческими организациями: в его адрес поступили 12 225 проектов. Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году, когда НКО представили 11 085 инициатив.

Самыми популярными направлениями среди претендентов на гранты стали охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни. В это сфере НКО представили 2336 проектов. Вторым по популярности направлением оказалась поддержка проектов в области культуры и искусства – 1604 инициативы. Еще 1518 проектов некоммерческие организации предложили реализовать в области социальной поддержки и защиты граждан.

Как и во время предыдущих конкурсов, больше всего заявок поступило на гранты в группе от 500 тысяч до 3 миллионов рублей (52% всех поступивших проектов). Гранты на сумму до 500 тысяч рублей хотели бы получить 34% участников. Как отмечают организаторы конкурса, 8% некоммерческих организаций представили свои инициативы в Фонд впервые.

Прием заявок завершился 15 марта. Итоги конкурса Фонда президентских грантов будут подведены в июне, финансирование победивших проектов начнется с 1 июля. По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 4 миллиардов рублей.

Это уже одиннадцатый по счету конкурс Фонда президентских грантов, он проводится с апреля 2017 года. За это время организаторы конкурса получили 99 847 заявок. Грантовая поддержка на общую сумму 37 миллиардов рублей была оказана 17 877 проектам.