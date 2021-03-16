Россияне, живущие в ДНР, хотят принять участие в выборах в Госдуму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне, которые проживают на территории Донецкой и Луганской народных республик, хотят принять участие в выборах депутатов российской Государственной думы в сентябре текущего года. Об этом во вторник, 16 марта, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

- Для нас очень ценно реализовать свое конституционное право и принять участие в выборах депутатов Госдумы. Летом минувшего года среди россиян, проживающих в Донбассе, было очень много желающих принять участие в голосовании по поправкам к российской конституции, - отметил он в интервью «Парламентской газете».

Денис Пушилин отметил, что жителям ДНР и ЛНР, которые получили гражданство России, было бы удобнее, если бы избирательные участки были организованы на территориях республик. Глава ДНР добавил также, что пока что переговоры с ЦИК по информирования граждан России в Донбассе о предстоящих выборах в нижнюю палату не ведутся.

Накануне в ЦИК говорили, что жители Донбасса с гражданством России смогут принять участие в голосовании на выборах в сентябре.