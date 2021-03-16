В Совфеде одобрили идею ужесточить наказание за повторное вождение в пьяном виде

В Совфеде одобрили инициативу ужесточить наказание за повторное вождение в пьяном виде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин считает, что идею ужесточить наказания за повторное вождение в нетрезвом виде с двух по трех лет нужно поддержать. Он добавил, что одними запретительными мерами ситуацию не исправить.

- Эта мера хоть и вынужденная, но абсолютно оправданная: специалисты уже хватаются за голову от статистики по рецидивам вождения в пьяном состоянии, — приводит слова Башкина РИА Новости.

Он сообщил, что с момента предыдущего ужесточения прошло уже пять лет. Однако статистика по рецидивам сначала спала, но затем снова начала расти.

Сенатор считает, что с подобными нарушениями закона стоит бороться и другими методами. Например, социальной рекламой, профилактическими мерами и проведением разъяснительных бесед.

Ранее появилась информация, что МВД разработала поправки к УК РФ, где предложило ужесточить наказание за повторное вождение в пьяном виде. По мнению ведомства, текущие меры наказания недостаточны и не сдерживают водителей в состоянии алкогольного опьянения.