Депутат Власов предложил снизить НДС на стройматериалы

В Госдуме предложили снизить НДС на стройматериалы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Госдуме предложили снизить ставку НДС на стройматериалы с 20% до 10%. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов. Свое предложение он направил на имя главы Минфина Антона Силуанова.

В своем обращении Власов отметил, что в настоящее время в России применяются различные инструменты, направление на обеспечение граждан собственным жильем, в частности, это льготная ипотека. Однако, как показывают исследования, на сегодняшний день каждый пятый россиянин по-прежнему не имеет собственного жилья.

В качестве еще одной меры поддержки жителей страны главы Василий Власов предложил снизить НДС на стройтовары в два раза, что должно привести к снижению цен на материалы и инструменты для строительства и ремонта.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность в целях поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, снизить ставку налога на добавленную стоимость на строительные материалы и оборудование с 20 до 10%», — цитирует обращение депутата RT.

Напомним, ранее депутат Василий Власов выступал с инициативой распространить льготную ипотеку на строительство частных домов, передает телеканал «360».