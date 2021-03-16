Александр Овечкин стал шестым в списке лучших снайперов в истории НХЛ Фото: REUTERS

Нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал шестым в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Спортсмену осталось 14 шайб до пятого места в данном рейтинге.

В минувший понедельник «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Баффало», игра закончилась со счетом 6:0. Шайбы помимо Овечкина забросили Евгений Кузнецов, Никлас Бэкстрем, Рихард Паник Даниэль Спронг и Гарнет Хэтавей. Третьей звездой по итогам матча признали российского защитника столичного клуба Дмитрия Орлова, которые отметился голевой передачей.

Александр Овечкин забросил 717-ю шайбу за 16 сезонов. Спортсмен сыграл 1176 матчей в регулярных чемпионатах, догнал канадского хоккеиста Фила Эспозито в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

От пятого места в списке российского нападающего отделяет 14 точных бросков. В настоящее время пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги занимает Марсель Дионн, забросивший 731 шайбу за 18 сезонов.