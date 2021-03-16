МЧС предупредило о мощном и продолжительном половодье в Подмосковье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московская область готовится к приходу большой воды: весной 2021 года из-за обилия снега половодье обещает быть небывало мощным и продолжительным. Об этом во вторник, 16 марта, говорится на официальном сайте ГУ МЧС по Московской области.

Спасатели отметили, что в зоны подтопления могут попасть 158 населенных пунктов на территории 30 городских округов. Каждый день инспекторы измеряют толщину льда на подмосковных водоемах, чтобы вовремя предсказать начало ледохода.

- Для оперативного реагирования на возможные происшествия во время половодья в столичном регионе в готовности к реагированию будут находиться 24 тысячи человек, а также свыше 6,5 тысячи единиц спецтехинки, в том числе авиационной, - говорится в сообщении министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 26 марта в Луховицах также пройдет тактические специальные учения с органами управления МОСЧС по ликвидации последствий половодья весной текущего года.