Мошенники предлагают россиянам "бонусы от государства" и грозят судом в случае отказа

Россиян предупредили о пугающих судом за отказ от «бонусов» мошенниках
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В России мошенники начали рассылать СМС сообщения о начислении "бонусов" от государства, сообщила руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.
В сообщении от мошенников также говорится, что если получатель такого "бонуса" не перейдёт по ссылке, его ждёт суд.
- За несоблюдение такого требования преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение, - рассказала агентству РИА Новости Евгения Лазарева.
При переходе по прикреплённой ссылке пользователь попадает на качественно подделанный сайт любого ведомства, после чего мошенники получают сведения банковской карты и личные данные её владельца.
Специалист напомнила в разговоре с агентством РИА Новости, что любая адресная помощь и поддержка происходит только по запросу самого гражданина.
Преступники и ранее применяли схему с начисленными выплатами от государства, когда в России были введены ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса. Мошенники тогда рассылали смонтированный ролик якобы из новостного сюжета о заседании правительства России и принятии решения о начислении пособия для россиян. Под роликом также была прикреплена ссылка для хищения данных банковской карты.
Сайт KP.ru также публиковал самые распространённые в условиях пандемии коронавируса мошеннические схемы.