Мошенники предлагают россиянам "бонусы от государства" и грозят судом в случае отказа

Россиян предупредили о пугающих судом за отказ от «бонусов» мошенниках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России мошенники начали рассылать СМС сообщения о начислении "бонусов" от государства, сообщила руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.

В сообщении от мошенников также говорится, что если получатель такого "бонуса" не перейдёт по ссылке, его ждёт суд.

- За несоблюдение такого требования преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение, - рассказала агентству РИА Новости Евгения Лазарева.

При переходе по прикреплённой ссылке пользователь попадает на качественно подделанный сайт любого ведомства, после чего мошенники получают сведения банковской карты и личные данные её владельца.

Специалист напомнила в разговоре с агентством РИА Новости, что любая адресная помощь и поддержка происходит только по запросу самого гражданина.

Преступники и ранее применяли схему с начисленными выплатами от государства, когда в России были введены ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса. Мошенники тогда рассылали смонтированный ролик якобы из новостного сюжета о заседании правительства России и принятии решения о начислении пособия для россиян. Под роликом также была прикреплена ссылка для хищения данных банковской карты.

Сайт KP.ru также публиковал самые распространённые в условиях пандемии коронавируса мошеннические схемы.