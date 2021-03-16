В России процент одобренных ипотек упал до четырехлетнего минимума

В Россия доля одобренных ипотек упала до четырехлетнего минимума Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики Национального бюро кредитных историй сообщили, что доля одобренной россиянам ипотеки упала до минимума за четыре года.

Согласно полученным данным, в феврале более трети граждан РФ получили отказ от банка при попытке купить жилье в кредит. Доля россиян с одобренными ипотеками составила 63,8%. В прошлый раз такой показатель фиксировали в феврале 2017 года, тогда доля составила 63,9%.

Как пишет РБК, в прошлом году банки России несколько раз ужесточали условия предоставления ипотеки. В качестве возможных причин падения доли одобренных кредитов аналитики называют повышение цен на жилье, рост неопределенности и падения числа платежеспособных россиян.

Ранее исследование показало, что россияне готовы ежемесячно платить по кредиту не более пяти тысяч рублей. Однако почти половина россиян планирует воспользоваться банковскими услугами в 2021 году.