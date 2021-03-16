Песков: ситуация с коронавирусом позволяет постепенно снимать ограничения в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Статистика по количеству зараженных коронавирусной инфекцией позволяет постепенно снимать ограничения, введенные в России на фоне пандемии. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил в ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос о том, насколько оправдано решение властей Крыма о проведении массовых мероприятий по случаю годовщины воссоединения с Россией.

- Вы видите, что мы постепенно выходим из ковидных ограничений. Кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути, - подчеркнул Дмитрий Песков.

Как сообщал сайт kp.ru, за минувшие сутки на территории России врачи выявили 9 393 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло отметки в 4,4 миллиона человек.