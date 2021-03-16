Кремль: Итоги выборов в Госдуму не повлияют на отставки губернаторов

дмитрйи Песков: Отставки губернаторов не будут зависеть от выборов в ГД Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решения об отставках губернаторов российских регионов не будут приниматься на основе результатов выборов в Государственную думу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что главным критерием оценки главы регионов станет "честность и прозрачность голосования".

- Единственный критерий оценки эффективности - это проведение в регионе прозрачных, честных и справедливых выборов, - ответил Песков во время брифинга на вопрос о том, станет ли Кремль учитывать итоги осеннего голосования.

Напомним, выборы в Государственную думу пройдут в России 19 сентября. Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по мнению политолога Дмитрия Гусева, у "Единой России" есть все шансы оставаться в политической повестке, как это было весной 2020 года. Эксперт заявил, что партия "и рейтинг свой поднимала, и улучшала жизнь людей".