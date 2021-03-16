Норвежский политик признал право Крыма вернуться в состав России Фото: Виталий ПАРУБОВ

Глава общественной организации «Народные дипломаты Норвегии», норвежский политик и предприниматель Хендрик Вебер заявил, что Крым имел полное право воссоединиться с Россией, и никой «аннексии» полуострова не было.

- Референдум в Крыму был законным. Украина лишилась своей государственности из-за путча в 2014 году. Жители полуострова имели полное право решить - остаться с Украиной или вернуться под юрисдикцию РФ. Не было никакой аннексии. Она была бы, если бы Россия без голосования ввела войска и насильно захватила эту территорию. А крымчане добровольно голосовали, на улицах был праздник, - отметил норвежский политик в интервью изданию РИА Новости.

Хендрик Вебер отметил, что западные государства рано или поздно будут вынуждены признать Крым частью России. Он отметил, что в настоящее время полуостров является территорией мира и взаимопонимания между народами.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, украинские власти продолжат проводить провокационные действия на полуострове для дестабилизации ситуации в данном российском регионе.