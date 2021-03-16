Третий этап программы туристического кешбэка в России начнется в ночь на 18 марта 2021 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Третий этап программы туристического кешбэка в России стартует в ночь с 17 на 18 марта 2021 года. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе беседы с журналистами.

Она отметила, что отправиться в поездку по территории России с туристическим кешбэком можно будет до 30 июня текущего года.

- Новый этап программы туристического кешбэка стартует в ночь на 18 марта, с 00:01 по московскому времени. Условия программы остаются прежними. Можно получить до 20 процентов возврата, максимальная сумма возврата – 20 тысяч рублей. Приобрести тур можно будет с момента старта программы до 15 июня, а отправиться в поездку до 30 июня, - сообщила Зарина Догузова в кулуарах международной туристической выставки MITT.

Как вчера сообщал сайт kp.ru, российской правительство накануне приняло решение в марте возобновить программу туристического кешбэка. На эти цели кабинет министров уже выделил более двух миллиардов рублей.