Умер Яфет Котто, актер из фильмов «Чужой» и «Бегущий человек» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Яфет Котто, американский актер, наиболее известный по своим ролям в фильмах «Чужой» и «Бегущий человек», а также «Живи и дай умереть». Актер умер в минувший понедельник в возрасте 81 года, сообщает в материале издания Variety, которое ссылается на слова супруги Котто Тесси Синахон.

- Я шокирована и крайне опечалена смертью моего мужа. Мы вместе прожили в браке 24 прекрасных года. Он был замечательным мужем и отцом, настоящим героем для своих фанатов и признанным актером, - сказала она.

Яфет Котто начал изучать актерское мастерство в 16 лет, а дебютировал на 19-ом году жизни в театральной постановке «Отелло». После этого артист продолжил карьеру на сцене Бродвейского театра. Широкому зрителю Яфет Котто запомнился ролью злодея-наркобарона доктора Кананги в восьмом фильме о Джеймсе Бонде 1973 года «Живи и дай умереть», а также своей ролью в фильме «Чужой» 1979 года.