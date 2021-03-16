Депутат Арефьев предложил способ поэтапной отмены НДС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев уверен, что государству нужно поэтапно отменять налог на добавочную стоимость (НДС). Это поможет отрегулировать цены на товары и услуги.

- Когда растут цены, нужно снижать налоги. У нас НДС — 20%, налог на прибыль — 20%. Ну и остальные налоги. Поэтому нужно уменьшить налоги и облегчить вопрос ценообразования, - отметил Николай Арефьев, первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и инновационной деятельности .

Если отменить НДС разом, то бюджет может потерять до 4 триллионов рублей в год. Поэтому, по мнению парламентария, нужно отменять налог постепенно. Это не вызовет дефицита бюджета и позволит успеть сбалансировать доходы и расходы.

- Убирать постепенно. Сегодня НДС 20%. На следующий год будет 18%. Ещё через год сократить еще на 5% и так постепенно отказаться за пять или шесть лет, - рассуждает депутат в беседе с NEWS.ru.

5% снизить, а через пять или шесть лет совсем его убрать, — предложил политик.

Арефьев отметил, что параллельно необходимо установит особый контроль за товарами первой необходимости: хлеб, сахар, масло, лекарства и т.д.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить ставку НДС на строительные материалы и оборудование с 20 до 10%. Это поможет частично решить жилищный вопрос граждан, пишет RT.