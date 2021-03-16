Госдума приняла в основном чтении законопроект о «гаражной амнистии» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская Государственная дума во вторник, 16 марта, приняла во втором и основном чтении проект закона о «гаражной амнистии», которые упрощает порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых эти гаражи расположены.

Авторами законопроекта стали руководитель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Документ был внесен в нижнюю палату в декабре минувшего 2020 года.

Данный законопроект о «гаражной амнистии» предлагается механизм, который позволит россиянам по одному заявлению оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи.

В соответствии с законом, для гаражей, которые были построены до введения в действие Градостроительного кодекса в 2004 году, будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков. Продлится так называемая гаражная амнистия пять лет, до сентября 2026 года.