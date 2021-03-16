Россия продлила остановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

Из-за эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса Россия продлила остановку авиасообщения с Великобританией еще на один месяц, до 16 апреля 2021 года. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

- Оперативным штабом принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля текущего года, - говорится в сообщении штаба.

Как сообщал сайт kp.ru, Россия приостановила авиационное сообщение с королевством 22 декабря минувшего 2020 года, поскольку на территории Великобритании выявили новый штамм коронавирусной инфекции, который начал активно распространяться по миру. Позже приостановку авиасообщения продлевали несколько раз.