Россия сократила экспорт нефти на 12% в 2020 году Фото: REUTERS

Россия в минувшем 2020 года снизила добычу нефти на 8,6 процента до 512,8 миллиона тонн, а также сократила экспорта нефти на 12 процентов. Несмотря на это, страна все равно сохранила второе место в мире по объему ее добычи. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил российский министр энергетики Николай Шульгинов в ходе своего выступления на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

- Уровень нефтедобычи за прошедший год составил 512,8 млн тонн, экспорт тоже упал на 12 процентов. Но все равно мы остались на втором месте по уровню добычи, - рассказал глава ведомства.

Николай Шульгинов отметил, что договор ОПЕК+ позволил частично нивелировать последствия от рекордного снижения спроса на нефть и удержать цены.

Между тем, добыча газа в России в минувшем году упала на шесть процентов до 692,9 миллиарда кубических метров, а экспорта газа снизился на 2,4 процента.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, «Газпром» поставил первую в Атлантическом бассейне углеродно-нейтральную партию сжиженного природного газа. «Зеленый» газ был доставлен покупателю на территории Великобритании.