Депутат Бессараб поддержала идею снизить НДС на стройматериалы

В Госдуме поддержали предложение снизить НДС на стройматериалы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что согласна поддержать идею снижения ставки НДС на стройматериалы с 20% до 10%. По ее мнению, это будет способствовать удешевлению жилья в России.

«Я бы поддержала данную инициативу. Государство путем регулирования ставок НДС стимулирует развитие той или иной отрасли экономики… Предложение моего коллеги, на мой взгляд, будет способствовать удешевлению конечной стоимости квадратного метра жилья. А это сегодня очень актуально для России», — цитирует депутата RT.

Бессараб добавила, что сейчас в России активно стимулируется строительная отрасль, а новая инициатива вполне подходит в качестве стимулирующей меры.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить в России НДС на стройматериалы с 20% до 10% с целью повышения доступности жилья в стране, передает Москва 24.

Напомним, в феврале текущего года депутат Власов выступал с предложение ввести еще одну стимулирующую меру. Тогда он выдвинул инициативу включить в программу льготной ипотеки частные дома, передает телеканал «360».