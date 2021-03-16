Песков заявил о невозможности референдумов по выходу регионов из состава России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти страны не допускают возможности проведения референдумов по выходу регионов из состава России, поскольку это будет являться нарушением основного закона государства. Об этом пресс-секретарь российского президента сообщил во вторник, 16 марта, отвечая на вопрос о том, какие действия предприняли бы федеральные российские власти в случае проведения референдума о самоопределении регионов.

- Это будет нарушением основного закона России. Речь о нарушении основного закона идти не может и не должно, поэтому даже эвентуальную возможность, возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем, - подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что референдум о статусе Крыма в 2014 году был легитимным с точки зрения международного законодательства и законов Украины. Дмитрий Песков объяснил, что проведение голосования без согласия центральных властей законами соседней страны не запрещается.