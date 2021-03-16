Вирусолог объяснил, почему коронавирус мутирует в разных странах Фото: Олег ЗОЛОТО

В разных странах мира за время пандемии обнаружено уже несколько мутаций коронавирусной инфекции, в тои числе «британский» и «южноафриканский» штаммы. В эфире Радио «Комсомольская правда» во вторник, 16 марта, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, почему коронавирус мутирует в разных странах.

- Это же некоторый предмет гордости – выявить свой штамм. И любая страна может объявить, что она у себя выявила какой-нибудь штамм. Вирус все время мутирует, изменяется. Любой вирус будет приспосабливаться. Не к погоде, конечно, а к людям. Ведь его задача - как можно лучше размножаться. У него нет задачи убивать чувствительный организм, благодаря которому он живет. Поэтому он всегда будет изменчивым, - объяснил эксперт.

Вирусолог отметил, что все вакцины, которые существуют в настоящее время, способны бороться как с обычным коронавирусом, так и с его мутациями. Кроме того, современные вакцины также легко поддаются модификации – их можно быстро изменить под определенную мутацию заболевания. Однако, по словам Анатолия Альтштейна, в настоящее время в этом нет необходимости.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне на северо-западе Франции врачи обнаружили новый штамм коронавируса. Является ли он более опасным, чем обычная инфекция, пока что неизвестно, однако врачи предупредили, что новую мутацию очень сложно отследить, поскольку ее не показывают ПЦР-тесты.