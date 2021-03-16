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Спорт16 марта 2021 15:25

Гимн международной федерации IIHF заменит гимн России на чемпионатах мира по хоккею

Вместо российского флага будет использован логотип Олимпийского комитета России
Ксения АНУФРИЕВА
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Гимн международной федерации IIHF заменит гимн России на чемпионатах мира по хоккею

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гимн Международной федерации хоккея заменит гимн России на чемпионате мира в Латвии, а вместо российского флага на соревнованиях используют логотип Олимпийского комитета России. Об этом во вторник, 16 марта, пишет издание РИА Новости, ссылаясь на свой источник.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в столице Латвии с 21 мая по 6 июня текущего 2021 года. Аналогичные правила в отношении российской сборной будут действовать и на женском чемпионате мира по хоккею, который состоится с 6 по 16 мая текущего года в Канаде.

Накануне спортивный арбитражный суд в Лозанне запретил использовать «Катюшу» вместо гимна России на Олимпиаде в Токио. Представители CAS сочли, что эта песня «связана и ассоциируется с Россией.

Как сообщал сайт kp.ru, в декабре минувшего года CAS опубликовал решение по спору между WADA и РУСАДА, запретив российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России и с российским гимном до 16 декабря 2022 года.