Швеция приостановила использование препарата AstraZeneca Фото: REUTERS

Шведское агентство общественного здравоохранения приостановило вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом британско-шведской компании AstraZeneca до завершения расследования сообщений о его побочных эффектах. Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл сообщил, что такое решение принято в качестве меры предосторожности.

«Вакцинация AstraZeneca приостановлена в качестве меры предосторожности в ожидании расследования EMA … Вакцина хорошо известна, но все же важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока агентство не выяснит, могут ли эти явления быть связаны с вакцинацией», - сообщили в управлении здравоохранения страны.

Напомним, на данный момент многие европейские страны, а также Канада приняли решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смерти нескольких людей и случаев выявления тромбов у норвежских медиков, получивших ранее прививку данным препаратом. Всемирная организация здравоохранения заявила о подготовке результатов экспертизы по безопасности препарата, которые должны появятся в течение недели.