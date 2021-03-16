Умер Арнольд Федун, отец владельца "Спартака" Леонида Федуна

Арнольд Федун. Фото: spartak.com

В возрасте 92 лет ушел из жизни отец председателя совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна народный врач Советского Союза Арнольд Федун. О его смерти сообщила пресс-служба «Спартака».

«Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу, а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна», - говорится в заявлении футбольного клуба.

Арнольд Федун был заслуженным врачом РСФСР (1976), народным врачом Советского Союза (1986). Он работал главным хирургом Ракетных войск стратегического назначения СССР. В 1960-х годах Федун был хирургом на космодроме Байконур. Кроме того, он стал автором и соавтором более 250 научных трудов в области хирургии. За время своей карьеры удостоен Ордена Красной Звезды и медали «За боевые заслуги».