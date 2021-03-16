Гинцбург назвал возможную причину образования тромбов после вакцины AstraZeneca Фото: REUTERS

Директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», Александр Гинцбург рассказал о возможной причине появления тромбов после вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. По словам эксперта, не исключено, что всему виной некачественная очистка вакцины, которая бывает двух- или трёхэтапной.

«Возможно, в данном случае использовалась неполноценная степень очистки и какие-то продукты, которые могли остаться в конечном продукте, могли способствовать агрегации тромбоцитов у части пациентов, которые получили данный препарат», - сказал специалист.

Гинцбург отметил, что на сегодняшний день эксперты в Евросоюзе не могут дать точный ответ на этот вопрос, и сейчас занимаются оценкой этих случаев, выясняя связь развития тромбозов у вакцинируемых со свойствами введённого им препарата.

Напомним, многие европейские страны, а также Канада приняли решение временно приостановили использование препарата AstraZeneca после случаев выявления тромбов у норвежских медиков, получивших ранее прививку данным препаратом. Всемирная организация здравоохранения заявила о подготовке результатов экспертизы по безопасности препарата, оценкой безопасности вакцины занимается и европейская EMA.