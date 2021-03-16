Прокурор запросили 22 года колонии для расстрелявшего коллег московского экс-полицейского Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокурор запросил 22 года колонии строгого режима в качестве наказания для бывшего полицейского Алексея Смирнова, который расстрелял сотрудников отдела собственной безопасности МВД на станции московского метро «Рязанский проспект».

«В ходе обсуждения последствий вердикта прокурор потребовал назначить Смирнову наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - приводит ТАСС заявление пресс-службы Мосгорсуда, где рассматривается данное дело.

Ранее присяжные признали экс-полицейского виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, но оправдали по одному аналогичному эпизоду, а также по двум статьям о получении взяток. Кроме того, присяжные признали Смирнова заслуживающим снисхождения, что означало невозможность назначения ему пожизненного срока.

В сентябре 2019 года прапорщик полиции в вестибюле станции московского метро открыл стрельбу по сотрудникам отдела собственной безопасности, которые пытались его задержать, предполагая Смирнов может быть причастен к взятке в размере 2 тысяч рублей. В результате инцидента погиб один полицейский, еще один сотрудник правоохранительных органов был госпитализирован в тяжелом состоянии, третий - не пострадал.