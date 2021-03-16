Антон Красовкий попросил главу Роскомнадзора обратить внимание на политику YouTube

Антон Красовский. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

Журналист Антон Красовский обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой обратить внимание на политику YouTube в отношении канала RT. В частности, он сообщил о притеснении видеопроекта «Эпидемия», который начал выходить в эфир в период пандемии коронавируса.

«Год назад, когда в России началась эпидемия коронавируса, я и моя команда начали делать регулярный цикл репортажных фильмов — «Эпидемия». Внимание к теме было такое, что миллионы зрителей моментально обратили на продукт свое внимание», - заявил в своем письме Красовский.

Он напомнил, что программу с участием главврача больницы в Коммунарке Денисом Проценко за одну ночь посмотрели более 2 млн пользователей. После чего YouTube заблокировал видео и согласился разблокировать только после скандала.

С тех пор, по словам Красовского, команда попыталась выстроить отношения с YouTube на коммерческой основе, однако это не помогло.

«Ни одна из наших рекламных кампаний не была принята модераторами YouTube», - пожаловался Красовский, отметил, что все они были отклонены с пометкой «деликатный контент».

В частности, YouTube отклонил интервью с вице-мэром Москвы Анастасией Раковой о борьбе с коронавирусом в столице.

«Именно поэтому я обращаюсь к Вам, поскольку надежды наши растаяли и терпение закончилось. […] Год за нами пристально следят в YouTube и на корню пресекают хоть какое-то внимание к нам… Уважаемый Андрей Юрьевич, я прошу Вас и Роскомнадзор обратить внимание на несправедливое отношение YouTube к государственному производителю», — подвел итог Красовский.