СК Белоруссии передал дело Тимы Белорусских в прокуратуру. Фото: Instagram Тимы Белорусских

Белорусский следственный комитет завершил расследование уголовного дело о незаконном обороте наркотиков в отношении популярного исполнителя Тимы Белорусских (настоящая фамилия Морозов). Об этом во вторник, 16 марта, сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

После изучения материалов уголовного дела прокуратура отправит их для рассмотрения в суд.

По информации следствия, в январе этого года в одном из минских игровых клубов милиция задержала 22-летнего певца. При личном обыске у молодого человека нашли 0,4 грамма гашиша, а также амфетамин.

Как сообщал сайт «КП-Беларусь», на исполнителя завели уголовное дело по части первой статьи 328 Уголовного кодекса республики – незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Белорусских был отпущен под залог. По данной статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сам Тима Белорусских долгое время опровергал информацию о своем задержании и о данном уголовное деле.