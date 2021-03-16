Вирусолог назвал главную опасность южноафриканского штамма коронавируса Фото: ИВАНОВА Диана

16 марта Роспотребнадзор сообщил о том, что в России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса. Впервые его выявили в ЮАР еще в октябре 2019-го года. Новый штамм получил научное название «В.1.351».

Гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал kp.ru, насколько этот вариант COVID-19 опаснее обычного и стоит ли его бояться. По его словам, основная опасность заключается в том, что люди, которые уже переболели "классическим" коронавирусом, могут повторно заразиться новым штаммом.

- Кроме того, могут перестать работать или стать гораздо слабее такие методы лечения, как переливание плазмы крови переболевших и лекарства на основе моноклональных антител, - объяснил эксперт в интервью kp.ru.

Николай Крючков также отметил, что у южноафриканского штамма коронавируса появилась мутация Е484К. Как показывают исследования, это изменение позволяет вирусу уходить от специфического иммунитета. А это значит, что снижается эффективность прививок и иммунной защиты переболевших COVID-19.