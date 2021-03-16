Минстрой: спрос на жилье в России превысил предложение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спрос на жилье почти во всех российских регионах превысил предложение, у застройщиков практически закончились выставленные на продажу квартиры. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил российский министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе саммита деловых кругов «Сильная Россия».

- Почти в каждом субъекте нашей страны закончились свободные квартиры у застройщиков. В этой связи активный заход во все регионы России конкурентных застройщиков является одной из основных задач министерства строительства и кабмина, - сказал глава ведомства.

Ирек Файзуллин отметил, что, в соответствии с аналитическими данными и опросами россиян, две трети семей в стране хотят сменить или улучшить свое жилье. Поэтому, по словам министра, один миллиард квадратных метров жилья, который должен быть построен на территории России до конца 2030 года, непременно будет востребован.

В Минстрое добавили, что в настоящее время 54 процента многоквартирных домов строится с привлечением средств дольщиков через счета эскроу.