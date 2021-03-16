Названы регионы, где продаются самые дешевые квартиры Фото: Анастасия Осипова

Эксперты «ДомКлик» проанализировали цены на вторичное жилье в России и назвали регионы, где можно купить самую дешевую квартиру. В качестве объекта для сравнения эксперты взяли жилье площадью 45 кв.м. Проанализировав объявления о продажах из разных регионов, исследователи пришли к выводу, что самые доступные цены в Ингушетии.

Здесь квартиру подобного метража можно приобрести в пределах миллиона рублей.

Регионы с самым доступным вторичным жильем:

Ингушетия – 1 млн рублей,

Владимирская область – 1,7 млн.руб.,

Курганская область – 1,7 млн.руб,

Республик Калмыкия – 1,8 млн.руб.,

Республика Марий Эл – 1,8 млн.руб.,

Челябинская область,

Брянская область,

Псковская область,

Саратовская область,

Кабардино-Балкария.

Для новостроек аналогичной площади был составлен свой рейтинг. В лидерах списка оказалась Курганская область. Здесь жилье в 45 кв.м. можно купить за 1,7 млн.рублей, пишет газета «Известия».

Регионы с самыми дешевыми новостройками:

Курганская область – 1,7 млн.руб.,

Оренбургская область -1,74 млн руб,

Ивановская область - 1,77 млн руб,

Псковская область -1,85 млн руб,

Саратовская область - 1,96 млн руб,

Смоленская область - 2 млн руб,

Адыгея - 2 млн руб,

Ставропольский край – 2 млн руб,

Республика Чувашия – 2,1 млн руб,

Брянская область – 2,1 млн руб.

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