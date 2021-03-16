Названы регионы, где продаются самые дешевые квартиры
Фото: Анастасия Осипова
Эксперты «ДомКлик» проанализировали цены на вторичное жилье в России и назвали регионы, где можно купить самую дешевую квартиру. В качестве объекта для сравнения эксперты взяли жилье площадью 45 кв.м. Проанализировав объявления о продажах из разных регионов, исследователи пришли к выводу, что самые доступные цены в Ингушетии.
Здесь квартиру подобного метража можно приобрести в пределах миллиона рублей.
Регионы с самым доступным вторичным жильем:
Ингушетия – 1 млн рублей,
Владимирская область – 1,7 млн.руб.,
Курганская область – 1,7 млн.руб,
Республик Калмыкия – 1,8 млн.руб.,
Республика Марий Эл – 1,8 млн.руб.,
Челябинская область,
Брянская область,
Псковская область,
Саратовская область,
Кабардино-Балкария.
Для новостроек аналогичной площади был составлен свой рейтинг. В лидерах списка оказалась Курганская область. Здесь жилье в 45 кв.м. можно купить за 1,7 млн.рублей, пишет газета «Известия».
Регионы с самыми дешевыми новостройками:
Курганская область – 1,7 млн.руб.,
Оренбургская область -1,74 млн руб,
Ивановская область - 1,77 млн руб,
Псковская область -1,85 млн руб,
Саратовская область - 1,96 млн руб,
Смоленская область - 2 млн руб,
Адыгея - 2 млн руб,
Ставропольский край – 2 млн руб,
Республика Чувашия – 2,1 млн руб,
Брянская область – 2,1 млн руб.
Ранее в ЦБ допустили, что льготная ипотека будет продлена в 24 российских регионах. Пока в ведомстве не стали оглашать список, передает телеканал "360".