Минтруд сделает больше профессий доступными для женщин Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство труда и социальной защиты России рассмотрит запрос о сокращении списка профессий, запрещённых для женщин.

Ранее газета «Известия» сообщила, что глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко обратилась в Минтруд с инициативой расширить перечень доступных для женщин профессий. По мнению депутата, российские женщины должны получить право работать в качестве техников по планеру и двигателям, по приборам, электро- и радиооборудованию, а также по аварийно-спасательным и парашютным средствам.

В ведомстве подтвердили, что получили запрос от Совета федерации и в ближайшее время рассмотрят его.

«Данный запрос в Минтруд поступил и будет рассмотрен в установленные сроки», - приводит ТАСС сообщение министерства.

Напомним, в начале текущего года вступил в силу обновленный перечень доступных для женщин опасных профессий, таких как машинист электропоезда или водитель фуры. В обновленном перечне более 100 профессий.