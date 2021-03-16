Художник объяснил, можно ли научиться рисовать по урокам из интернета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Петербургский художник и скульптор Вячеслав Чеботарь объяснил, может ли человек самостоятельно обучиться рисовать по урокам из интернета.

По мнению профессионала, это возможно, но действительно овладеть знаниями сможет далеко не каждый.

-Такое обучение - это все равно что вариться в собственном соку. В советское время тоже учились по учебникам, но важно живое руководство, - отметил Чеботарь в беседе с ФАН.

Он приводит в пример феномен Серова. У известного художника рано скончался отец-композитор, а мама ездила по гастролям. Заниматься с сыном было не кому, только друг семьи Репин согласился взять мальчика на воспитание.

- Серов находился в мастерской: жил, видел все в раннем возрасте. И все это впитал. Это самый правильный процесс обучения. Сначала ребенок слушает разговоры в мастеровых, на второй год готовит им чай, на третий год становится подручным и вырастает первоклассным мастером, - указал художник на самый верный путь воспитания таланта.

Что касается детей, то он уверен, что одной склонности к рисованию недостаточно. Чтобы пробудить настоящий интерес и талант, родители должны порой принуждать ребенка к занятиям.

- Когда мне ученики говорят: «Вот это мне не нравится, делать не хочу». Я отвечаю: «Вы потрудитесь и поделайте, познайте». Только так можно воспитать любовь к своему делу, - заключил Чеботарь.